Депздрав проверит жалобу на то, что медики больницы Ноябрьска сами покупают печатки и памперсы

Депздрав Ямала проверит больницу Ноябрьска, в том числе ревизоры выяснят, достаточно ли средств защиты выдают персоналу. 20 февраля в соцсетях появилось сообщение о том, что перчатки, мусорные пакеты, памперсы для пациентов, катетеры, лейкопластыри сотрудники вынуждены покупать сами.

«Я работаю в Центральной Городской Больнице г.Ноябрьск. Нас постоянно заставляют покупать Средства Индивидуальной Защиты (перчатки, мусорные пакеты, памперсы тем же палиативным пациентам, которые лежат годами, моющие средства) отнекиваясь тем, чтобы не ждали от больницы. И понимаете, что самое интересное если не купить те же самые перчатки, то оставляют работать без них. У меня вопрос как работать без перчаток? Выдают 2-3 пары на день, перчатки, которые при надевании уже рвутся. Зато проверка с эпидемиологами какая у нас чуть ли не каждый месяц, смотрят как обработают, как снимут. Неужели больницу не спонсируют, что она не может работникам выдать СИЗ? Это касается и лейкопластырей, катетеров», – говорится в анонимном посте в группе «Злой Ноябрянин» «ВК».

Под постом больница оставила комментарий: учреждение опровергает информацию о нехватке расходных материалов. «Персонал больницы обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и ухода за пациентами. Оказывать медпомощь пациентам и осуществлять уход за ними без перчаток, является нарушением СанПин и вас не могут заставить этого делать. Памперсы для пациентов приобретаются ежегодно. Если вас заставляют приобретать средства индивидуальной защиты или ухода за пациентами за свой счет, просьба написать нам в личные сообщения для детальной проверки, либо обратиться к главному врачу М.И.Зинину или главной медсестре О.Ю.Руклинской», – написано в ответе.

Он вызвал сарказм у подписчиков паблика, которые посчитали, что главврач не может не знать о проблеме, если таковая есть.

Депздрав тоже высказался в комментариях, сообщив, что чиновники ведомства поедут в НЦГБ в начале марта. «Благодарим Вас за сигнал. Ситуация, которую Вы описали, недопустима. В начале марта в Ноябрьскую ЦГБ специалистами окружного департамента здравоохранения запланирована выездная проверка, в том числе будет проверены указанные в сообщении факты. При выявлении нарушений – примем все необходимые меры дисциплинарного характера», – написали представители ведомства.

Ноябрьск, Наталья Еремова

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