Новый поезд запускают из Лабытнанги – в Нижний Новгород

Из Лабытнанги запускают новый поезд до Нижнего Новгорода. Это третий состав. Также с городского вокзала ходят поезда Лабытнанги-Москва и Лабытнанги-Воркута.

Новый состав начнёт курсировать с 14 июня, рассказали в правительстве Ямала. Билеты уже в продаже. Рейсы будут выполняться один раз в четыре дня. По маршруту запланирована остановка в Кирове.

Всего же будет 43 остановки различной длительности, время в пути – один день 21 час.

«Поезд соединит Ямал с Кировской, Нижегородской, Архангельской, Вологодской областями, Республикой Коми»,– рассказали власти.

Как уточнили в правительстве округа, о запуске такого поезда просили ямальцы. Власти региона обсудили этот вопрос с РЖД и достигни договорённостей.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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