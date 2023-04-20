Новый поезд запускают из Лабытнанги – в Нижний Новгород

Из Лабытнанги запускают новый поезд до Нижнего Новгорода. Это третий состав. Также с городского вокзала ходят поезда Лабытнанги-Москва и Лабытнанги-Воркута.
Новый состав начнёт курсировать с 14 июня, рассказали в правительстве Ямала. Билеты уже в продаже. Рейсы будут выполняться один раз в четыре дня. По маршруту запланирована остановка в Кирове.
Всего же будет 43 остановки различной длительности, время в пути – один день 21 час.
«Поезд соединит Ямал с Кировской, Нижегородской, Архангельской, Вологодской областями, Республикой Коми»,– рассказали власти.
Как уточнили в правительстве округа, о запуске такого поезда просили ямальцы. Власти региона обсудили этот вопрос с РЖД и достигни договорённостей.
Лабытнанги, Наталья Ефремова
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