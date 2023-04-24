Из Лабытнанги до Питера можно будет добраться на поезде за двое суток

РЖД запускает поезд из Лабытнанги в Санкт-Петербург. Первый рейс запланирован на 13 июня 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. Рейсы будут выполняться раз в 4 дня.

«Путь следования лежит через Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области и Республику Коми. Запланированы остановки в Котласе и Сосногорске, где пассажиры могут совершить пересадку на другой удобный для них маршрут. Всего по маршруту запланировано 64 остановки, общее время в пути – чуть более двух суток», – рассказали власти.

Ранее стало известно об открытии ещё одного нового маршрута – Лабытнанги – Нижний Новгород.

Лвбытнанги, Наталья Ефремова

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