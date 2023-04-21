В кафе Нового Уренгоя отравились люди: сыпь, температура и интоксикация

В Новом Уренгое массовое отравление посетителей кафе. Прокуратура проводит проверку, сообщили в ведомстве. В ревизии принимают участие специалисты Роспотребнадзора.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действиям хозяйствующего субъекта при оказании услуг общественного питания, а также качества и безопасности поставляемых продуктов», – рассказали в надзорной инстанции.

По результатам проверки будет решён вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования, – заключили в прокуратуре.

Пострадавшие питались в кафе «Жаровня». Как сообщила агентству «Север-Пресс» глава управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко, о пострадавших стало известно 18 апреля. Сейчас их 11 человек.

В неотложку обратились пятеро мужчин. У заболевших была высокая температура, интоксикация и сыпь. Изначально медики заподозрили ОРВИ и корь. Однако все мужчины работали в разных организациях, и сами связывали своё заболевание с употреблением салата из сырых овощей в столовой «Жаровня». В итоге больным поставили диагноз – кишечный иерсиниоз.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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