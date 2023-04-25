Из-за массового отравления в кафе Нового Уренгоя возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело из-за массового отравления в кафе «Жаровня» в Новом Уренгое. Об этом сообщает «Север Пресс» со ссылкой на пресс-службу окружного главка.
Квалификация – ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».
Речь идёт об отравлении, которое произошло 18 апреля. Пострадали 11 человек. Больным поставили диагноз – кишечный иерсиниоз.
Проверку по факту ЧП также проводила прокуратура. Она еще результаты не озвучила.
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
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