Прокуратура научила надымских дорожников чистить улицы

Прокуратура нашла нарушения в очистке дорог в Надымском районе. Их допустило учреждение «Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством».

«В ходе обследования улично-дорожной сети установлены многочисленные факты формирования снежных валов у пешеходных переходов в городе Надым, а также наличие зимней скользкости (уплотненного снега) на автомобильных дорогах», – объяснили в надзорной инстанции.

Городской прокурор начальнику учреждения внёс представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

Нарушения после этого устранили.

Надым, Наталья Ефремова

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