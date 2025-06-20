После замечания прокуратуры оштрафовали замглавы Лабытнанги Лукьяненко

Заместителя главы Лабытнанги Дмитрия Лукьяненко наказали за плохую уборку дорог. Нарушения нашла прокуратура.

«Установлены факты ненадлежащего содержания улично-дорожной сети муниципального образования, в том числе некачественная уборка дорог местного значения, а также отсутствие дорожных знаков», – пояснили в прокуратуре Ямала.

Чиновник привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог и дорожных сооружений). Ему назначен штраф в 20 тыс. рублей.

По представлению прокуратуры выявленные нарушения устранены.

Это не первый случай, когда прокуратура находит нарушения в уборке дорог в городах и районах Ямала. В частности, недостатки в содержании улиц были у надымскх чиновников, мэрии Нового Уренгоя, Ноябрьска. Дороги без тротуаров, из грязи и камней находили прокуроры в столице региона – Салехарде.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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