Прокуратура в Ноябрьске оштрафовала копанию коррупционера за плохую чистку дорог

В Ноябрьске за плохую уборку дорог оштрафовали сотрудников подрядной компании ООО СК «Севердорстрой». Учредителя этой компании Магамеда Алиева осудили за взятки чиновникам Ноябрьска и отправили в колонию. Жители Ноябрьска жаловались на плохое содержание дорог мэру Алексею Романову и он в прямом эфире подтвердил, что к «Севердорстрою» есть претензии.



«Прокуратура Ноябрьска проверила соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения ООО СК «Севердорстрой». Установлены факты ненадлежащего осуществления снегоуборочных мероприятий на дорогах и тротуарах города. На проезжей части выявлены уплотнённый и плотноукатанный снег, наледь, а также факты формирования снежных валов на перекрёстах вблизи пешеходных переходов, ограничивающих видимость», – рассказали в надзорном ведомстве.

Директору организации внесено представление, а также возбуждено административное дело по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог и дорожных сооружений).

Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 20 тыс. рублей.

фото - прокуратура ЯНАО

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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