Апелляция предложила ужесточить наказание экс-сотруднику ДМЗ Ноябрьска

В Ноябрьске пересматривают коррупционное уголовное дело в отношении сотрудника «Дирекции муниципального заказа» (ДМЗ) Андрея Фирстова и учредителя дорожной компании «Севердорстрой» Магамеда Алиева.

Г-на Фирстова ранее приговорили к 6 годам колонии общего режима. Алиеву назначили штраф в 3,6 млн рублей и лишение свободы – он должен провести 4 года в колонии строгого режима.

Апелляционный суд решил, что первый судья в Ноябрьске оценил не все эпизоды возможных преступлений г-на Фирстова, которые были перечислены в расследовании. Так что приговор отменён и дело направлено на новое рассмотрение. Г-да Фирстов и Алиев будут находиться под стражей до конца июня 2025 года.

Фабула дела

В конце 2023 года Андрея Фирстова признали виновным в получении от представителей компании «Севердорстрой» взяток в течение двух лет – общая сумма 2,3 млн рублей. Деньги он взял, будучи замначальника отдела дорожного хозяйства ДМЗ. В деле был ещё один фигурант – г-н Гребнев, заместитель директора «Севердорстрой». Именно он, по версии суда и следствия, передавал ежемесячно «зарплату» г-ну Фирстову. Гребнев тяжело болел и до окончания суда скончался.

Почему суд решил отправить дело на новое рассмотрение

Апелляция указала, что суд Ноябрьска должен был посчитать ещё одну взятку на 5,6 млн рублей. Однако судья Елена Прядко в приговоре написала, что этот эпизод не доказан.

О чём идёт речь? В декабре 2022 года между представителями «Севердорстроя» и Фирстовым состоялся разговор. Как указано в деле, сотрудник ДМЗ Фирстов сказал подрядчикам, что «они по содержанию дорог не выполняют и половину того, что положено, при этом он закрыл акты выполненных работ для ООО СК «Севердорстрой» на большую сумму, чем те выполнили». Он предложил им выдать ему 6 млн рублей. В ходе беседы стороны «сторговались» на сумме в 5,6 млн рублей.

Беседа велась, когда все фигуранты были в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, именно поэтому суд первой инстанции решил, что ни о чём конкретном подвыпившие мужчины не договорились. Но апелляция опровергла эти доводы.

Также апелляция посчитала, что суд первой инстанции необоснованно переквалифицировал обвинение г-ну Фирстову со взятки на мошенничество. Дело в том, что ноябрьский судья решил, что у сотрудника ДМЗ в реальности не было полномочий повлиять на приёмку работ «Севердорстроя» без замечаний (как это было оговорено условиями взятки). А вот апелляция посчитала, что вполне были – Фирстов подписывал акты выполненных работ.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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