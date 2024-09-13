В Ноябрьске суд увеличил срок в колонии для учредителя «Севердорстроя» и сотрдника ДМЗ

В Ноябрьске суд после пересмотра дела ужесточил наказание сотруднику ДМЗ Андрею Фирстову и учредителю компании «Севердорстрой» Магамеду Алиеву. Им увеличили срок, который они должны провести за решёткой, сообщает прокуратура Ямала.

«Севердорстрой» занимался ремонтом и содержанием дорог в Ноябрьске. По версии следствия и судов, замначальника отдела дорожного хозяйства «Дирекции муниципального заказа» Андрей Фирстов получал от представителя этой компании – г-на Алиева – взятки. Деньги он брал за то, чтобы подписывать коммерсантам акты выполненных работ без замечаний. По договорённости, согласно материалам дела, ежемесячно г-н Алиев передавал г-ну Фирстову через ещё одного сотрудника ДМЗ Гребнева по 100 тыс. рублей.

Подробности расследования можно прочитать в нашем материале.

Гребнева не судили – он тяжело болел и умер ещё до начала процесса.

Суд первой инстанции признал коммерсанта Алиева и служащего муниципального предприятия Фирстова виновными. Их обоих приговорили к реальному лишению свободы. Но прокуратура всё равно оспаривала приговор, считая, что не все взятки были учтены судом. Кроме того, г-ну Фирстову переквалифицировали обвинение с получения взятки на мошенничество.

Апелляция согласилась с прокуратурой и потребовала рассмотреть дело заново.

Согласно новому приговору, Алиева отправят на восемь лет в исправительную колонию строгого режима (вместо четырёх лет). Г-н Фирстов осуждён на этот раз за получение взятки. Его приговорили к девяти годам в колонии строгого режима с лишением права занимать должности представителя власти в государственных органах и органах местного самоуправления на срок пять лет (вместо шести лет).

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube