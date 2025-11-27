российское информационное агентство 18+

Четверг, 27 ноября 2025, 10:48 мск

Дороги в Вынгапуровском будет убирать бывший сотрудник коррумпированного «Севердорстроя»

Заниматься уборкой и содержанием дорог в районе Вынгапуровский Ноябрьска в следующем, 2026 году, будет ИП Разумович – это бывший заместитель директора компании «Севердорстрой», хорошо известной в Ноябрьске.

ИП Разумович получил контракт на 30,7 млн рублей. В эту сумму входит обслуживание тёплой остановки.

О том, что в 2026 году в Ноябрьсе будут работать несколько подрядчиков, рассказала сегодня глава Дептранса ЯНАО Светлана Гиллих. Она сообщила, что это поможет создавать конкуренцию и распределять технику и людей. Пока что город убирает фирма ДСК «Армат-М», она имеет множество нареканий.

Ранее город убирала компания «Севердорстрой», в которой г-н Разумовсич трудился заместителем директора. Но в 2022 году случился коррупционный скандал, задержали сотрудника «Дирекции муниципального заказа» Андрея Фирстова. Последовал судебный процесс, где следствие доказало, что г-н Фирстов брал взятки от руководства компании «Севердорстрой». Соответственно, самой компании было запрещено работать на рынке города.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

