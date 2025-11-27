«Поток жалоб катастрофический»: глава Дептранса Ямала анонсировала изменения в уборке дорог Ноябрьска

Жители Ноябрьска завалили чиновников жалобами на плохую чистку дорог. Как сообщила глава Дептранса Светлана Гиллих, ноябряне недовольны уборкой почти круглый год. В последние две недели критика усилилась. Для решения проблемы на следующий год контракт на уборку дорог и остановок разделят на несколько договоров – чтобы Ноябрьск убирали разные компании. Кроме того, на Ямале внедряется программа для отслеживания результатов уборки улиц в электронном виде. С 1 января за невыполнение заданий из этой программы дорожников начнут штрафовать.

Напомним, сейчас Ноябрьск убирает компания «Армат-М». Ей работу уже критиковал и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, и мэр Алексей Романов.

«За последние две недели шквал обращений от жителей Ноябрьска просто катастрофический. Не хочется говорить про погодные условия, потому что жалобы идут с начала года. Но я сама прожила в Ноябрьске около 20 лет. В ноябре в Ноябрьске дважды прошли дожди. За весь мой период проживания такого не было. Весенняя ситуация тоже была сложная. Есть федеральный закон №44 о закупках. Мы не можем выгнать с рынка подрядчика, если нас что-то не устраивает. Мы можем только принимать меры вместе с заказчиком по усилению штрафных санкций. Это всё делается. Надеемся, что подрядчик, понимая, что он теряет деньги, будет более ответственно относиться к своей работе», – сказала Светлана Гиллих сегодня на пресс-конференции.

Буквально несколько дней назад мэрия Ноябрьска выставила подрядчику претензию из-за скользкости на дорогах. Это касалось и дороги в аэропорт, и Карамовской дороги, и многих городских улиц. «Армат М» попросили уплатить штраф в 100 тыс. рублей.

Светлана Гиллих рассказала, что в следующем году принцип уборки дорог Ноябрьска изменится. «Чтобы развить конкуренцию, муниципалитет планирует разбить закупку на несколько лотов. Это позволит рассредоточить и технику, и людей. В том числе есть жалобы на содержание остановок. Это будет отдельным лотом, отдельная компания. Город также разделили по участкам – центр, микрорайон Вынгапуровский уже проторгован, там выйдет отдельный подрядчик. Кроме того, с 1 января этого года все города у нас пилотно включены в информационно-цифровизованный контроль работ по содержанию дорог. В едином программном комплексе ежедневно формируется отчёт о тех работах, которые выполняются. Мы всё это видим, наблюдаем за работами по камерам. С нового года условиями предоставления субсидии будет автоматически формируемая отчётность из программного комплекса. Это исключит человеческий фактор», – уточнила глава Дептранса.

Она подробнее описала механизм действия программы.

«Подрядчик в этой программе получает от заказчика задание – что надо сделать. Это всё фиксируется фото, устанавливаются сроки. Например, убрать мусор у остановки. Вам даётся три часа. Через три часа приходит фотоотчёт – мусор убран. Задача выполнена своевременно. Если позднее – будут штрафные санкции. Если вообще не выполнено – минус по оплате за этот вид работ», – объяснила Светлана Гиллих.

По словам чиновницы, в первом квартале эффективность работы в этой системе была низкая. Но когда подрядчикам сообщили, что будут за это штрафовать, они стали выполнять задачи лучше.

Компания ДСК «Армат-М» принадлежит Рудику Манукяну. Его осудили за мошенничество. В суде установлено, что при выполнении госконтрактов Рудик Манукян использовал некачественные трубы, в том числе бывшие в употреблении.

Ранее обслуживанием дорог в Ноябрьске занималась местная фирма «Севердорстрой». Как ранее сообщало агентство «Новый День», учредитель фирмы Магамед Алиев был осужден за коррупцию.

Ноябрьск, Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube