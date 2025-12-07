Артюхов предложил главе Ноябрьска уволить ответственного за уборку дорог

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал, что окружные власти обсуждают с мэрами жалобы ямальцев на плохую уборку дорог. Однако вопрос расчистки улиц – это полностью ответственность муниципальных глав. Они должны грамотно информировать жителей о работе спецтехники, а в случае некачественного обслуживания улиц нужно менять кураторов направления.

«Это прямая обязанность глав. Есть объективные причины: бывают метели, такие, что невозможно за один вечер город привести в порядок. Но есть муниципалитеты, где каждый сезон, как говорится, снег пошёл неожиданно. Мы с главами общаемся, чтобы они принимали кадровые решения, чтобы усиление происходило по технике. Порядка полутысячи единиц современной новой техники мы предоставили муниципалитетам для уборки дорог за последние годы. Важно организовать эту работу, строго спрашивать с подрядчиков. Много способов технических сегодня. Важно это всё правильно обсуждать с жителями. Если люди видят, как техника задействована, что она действительно не простаивает, что работы ведутся, то понятно, что в малые дворы она придёт не сразу», – озвучил свою позицию глава Ямала.

Губернатор рассказал подробности разговора с главой Ноябрьска Алексеем Романовым – жители этого города жалуются на нечищеные дороги постоянно. «Недавно обсуждали с Ноябрьском, где много жалоб, работу. Встал вопрос – продлевать ли отношения с заместителями профильными. Глава настаивает, что надо дать ещё шанс. Всегда поддерживаем главу – ему нужно отвечать за результат. Но это, как говорится, последний шанс, последнее предупреждение», – предостерёг г-н Артюхов.

Ранее об огромном числе жалоб из Ноябрьска говорила и глава Дептранса Светлана Гиллих. Она рассказала, что чиновники внедряют автоматизированные способы контроля за уборкой дорог. Речь идёт о программе, в которой дорожникам ставят задачу, а отчитываться им нужно с помощью фото. В случае невыполнения заданий подрядчика будут штрафовать. Кроме того, в 2026 году контракт на уборку дорог и остановок в Ноябрьске разделят на несколько лотов.

Сейчас город убирает тюменская фирма «Армат-М».

Судя по всему, ответственной за уборку дорог в городе является замглавы Ноябрьска Зеленова Юлия, которая возглавляет управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи.

Салехард, Наталья Ефремова

