Губернатор Артюхов просил найти ответственных за плохую уборку дорог в Ноябрьске и коммунальные ЧП с водой

Глава Ямала Дмитрий Артюхов обсудил с членами правительства круга коммунальные ЧП в городах и районах округа, а также проблемы с уборкой снега на дорогах. Эти темы стали основными в повестке января.

Сразу после праздников случилась коммунальная авария в Губкинском. Вода в кранах жителей имела стойкий запах краски, санитарные врачи не рекомендовали использовать ее. Глава города Андрей Бандурко вместе с предприятием «Ямалкоммунэнерго» уверили ямальцев в том, что запах краски попал в воду из-за того, что рядом красили помещение, из которого оборудование для воды забирает воздух. Как сообщил сегодня губернатор Артюхов, коммунальщикам давали указание не проводить ремонты в праздники, но они не вняли просьбам. Теперь директор филиала в Губкинском будет уволен. Сейчас на сайте структуры директором значится Александр Назин.

В Салехарде на днях также случилось коммунальное ЧП – во время тушения пожара в здании «Почты России» упал напор воды в трубах и начались перебои с водой. Как сообщил глава города Алексей Титовский, в это же время кто-то повредил водовод и произшла авария. Прокуратура начала проверку по факту отсутствия резервов воды. «Где-то мы видим человеческий фактор, халатность, нарушение инструкций. И здесь необходимо проводить работу и определить степень ответственности», – сказал глава региона.

Еще одна тема заседания правительства – замечания к уборке дорог. Больше всего претензий у жителей Ноябрьска. «Что касается уборки снега: в целом видим значительный рост обращений по городам, в первую очередь по Ноябрьску. Там проблема системная. Предприятие, которое ранее этим занималось, отстранено на законных основаниях. Это говорит о том, что ключевая жизнеобеспечивающая функция выполняется не так, как должна. Прошу представить решения», – сказал глава региона своему заместителю Александру Подороге. Фрагмент видеозаписи опубликован официальным каналом правительства округа.

Новым подрядчиком в Ноябрьске в этом году стала тюменская компания «Армат-М». Прежний подрядчик – «Севердорстрой» – стал фигурантом уголовного и судебного разбирательства.

Ответ г-на Подороги не опубликован, и пока неясно, какие меры будут предприняты для исправления ситуации. Очевидно, об этом доложит глава города Алексей Романов в ближайшее время.

Салехард, Наталья Ефремова

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