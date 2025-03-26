Мэр Ноябрьска Романов заявил о нехватке желающих чистить дороги

Глав Ноябрьска Алексей Романов сообщил, что желающих обслуживать дороги в городе немного и поэтому придётся договариваться с существующим подрядчиком («Армат-М»). Летом 2025 года мэрия оценит итоги работы компании и примет решение – сотрудничать ли с ней дальше. Об этом сообщил мэр во время своей прямой линии накануне 25 марта.

«Я сейчас не буду подробно останавливаться на тех ошибках, которые были допущены и со стороны заказчика, и со стороны подрядной организации. Сейчас задача – исправить ситуацию. В целом мы её преодолели, когда было вопиющее безобразие на дорогах, было сужение проезжей части, были завалены тротуары. Это стали исправлять, подрядчик усилился, провели с ним не одну беседу, в том числе применяем штрафные санкции, которые предусмотрены договором. Со своей стороны привлекаем дополнительно технику и усиливаем ночную смену, вывоз снега, чтобы пройти весенний период. А там посмотрим», – отметил г-н Романов.

«Сейчас нужно в любом случае доработать до лета. Летом сделаем выводы», – пообещал глава города.

Он также отметил, что во время торгов на обслуживание дорог в Ноябрьске на аукцион заявилась только одна компания.

Ранее губернатор Дмитрий Артюхов критиковал администрацию Ноябрьска за плохо убранные дороги – зимой в соцсетях было очень много жалоб на качество обслуживания улиц.

«Что касается уборки снега: в целом видим значительный рост обращений по городам, в первую очередь по Ноябрьску. Там проблема системная. Предприятие, которое ранее этим занималось, отстранено на законных основаниях. Это говорит о том, что ключевая жизнеобеспечивающая функция выполняется не так, как должна», – отмечал глава региона.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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