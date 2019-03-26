С задачей не справился: Артюхов публично раскритиковал мэра Ноябрьска

Критику губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в адрес главы администрации Нобрьска Алексея Романова сделали публичной. Во вторник, 26 марта 2019 года, замечания к работе градоначальника опубликованы на сайте правительства округа. Претензии к работе мэра глава региона озвучивал во время совета глав, пояснили в пресс-службе автономии. Речь идет о вопросах уборки снега. Ранее агентство сообщало о нескольких ЧП, связанных со снежными завалами в Ноябрьске. В том числе, в сугробах застревали машины «скорой помощи» и пожарных. По версии губернатора, большое количество жалоб от жителей о снежных завалах в Ноябрьске, которые они пишут в соцсетях – это уровень работы г-на Романова и его команды.

«Это работа вашей команды, которая, видимо, не справилась с задачей. У нас проблема с осадками – ежегодная. В остальных городах и поселках такого количества обращений не было. Город не убирается, и в некоторых случаях из-за этого скорая помощь не может добраться до вызовов. Это работа администрации местной. Максимально привлеките все силы для решения этой проблемы», – сказал Дмитрий Артюхов, которого цитируют в администрации округа.

Глава Ноябрьска получил пост в марте 2016 года. Срок его полномочий еще не заканчивается.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 26.03.19

На Ямале в очередном районе отменяют прямые выборы мэра, население возмущено. / Убыточная авиакомпания «ЮТэйр» наняла модных поваров и кондитеров. / В Ноябрьске осудили пациента, в которого стрелял участковый. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»