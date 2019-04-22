Губернатор Артюхов приехал в Ноябрьск с хозяином коммуналки Ямала

В Ноябрьске вместе с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым в понедельник, 22 апреля 2019 года, работает глава «Корпорации СТС» Алексей Бобров. Структура контролирует ноябрьский коммунальный актив «Энерго Газ Ноябрьск». Именно это предприятие сегодня посетил глава региона. Поводом стала программа «умные сети», сообщают в пресс-службе правительства Ямала.

Вместе с губернатором в Ноябрьске работают заместители – Андрей Воронов, Александр Калинин, Сергей Карасев, а также руководитель департамента информтехнологий и связи Кирилл Албычев. На месте – главы некоторых муниципалитетов. В том числе на фото можно разглядеть главу Нового Уренгоя Ивана Костогриза.

«Умные сети» – это программно-аппаратный комплекс, который обеспечивает мониторинг состояния городских объектов ЖКХ. Датчики установлены на котельных, скважинах, тепловых пунктах», – говорится в сообщении пресс-службы правительства Ямала. Как срассказал глава «ЭГН» Валерий Ольхов, данные в системе анализируются автоматически. При отклонении значений – давления, температуры или расхода воды система оповещает оператора. «Также комплекс выявляет источники повышенных потерь», – сообщили в администрации.

Между тем накануне приезда в Ноябьска губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в соцсетях развернулось горячее обсуждение визита. По некоторым данным, глава региона планировал посетить больницу. В конце прошлой недели стало известно, что в больнице именно 22 апреля решили сделать «техническим днем» – то есть закрыть для компьютерного обслуживания. Некоторые жители расценили это как попытку оградить губернатора от встречи с жителями и написали об этом пост в сообществе «Типичный Ноябрьск». Помимо этого в группе «Независимый Ноябрьск» опубликовали фото ремонтных работ в больнице с такой аннотацией: «Вот так больница на протяжении недели готовится к приезду губернатора. Стоит ужасная вонизма краской, ацетона».

Кроме того, соцсети наполнились фотографиями уборки дорог – ранее, напомним, глава региона раскритиковал мэра Ноябрьска Алексея Романова за плохую уборку снега с улиц.

Ноябрьск, служба информации

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