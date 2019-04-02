Прокуратура недовольна уборкой дорог в трех городах Ямала

Прокуратура Ямала отреагировала на массовые жалобы жителей округа и признала, что снег с дорог трех городов округа вывозили некачественно. В «черный список» попали Салехард, Лабытнанги и Ноябрьск. Об этом сообщила надзорная инстанция во вторник, 2 апреля 2019 года. В прокуратуре заявляют: такая ситуация стала возможна только из-за плохого контроля со стороны чиновников.

«Коммунальные службы и организации, осуществляющие уборку улично-дорожной сети, исполняли свои обязанности ненадлежащим образом. В результате на дорогах образовался снежный накат, колея», – сообщает прокуратура Ямала. Там описывают нарушения: снежные кучи препятствовали безопасному движению машин, создавали угрозу для жизни и здоровья граждан. «Причина нарушений – ненадлежащая организация органами местного самоуправления контроля за выполнением работ по муниципальным контрактам», – уверены в надзорной инстанции.

Прокуроры Салехарда, Ноябрьска, Лабытнанги внесли представления главам местных администраций, после этого коммунальные службы приступили к очистке улиц. Виновные лица по результатам рассмотрения представлений будут привлечены к ответственности, уточнили в надзорной инстанции.

Ранее в правительстве Ямала цитировали губернатора Дмитрия Артюхова, который раскритиковал главу администрации Ноябрьска Алексея Романова. «Это работа вашей команды, которая, видимо, не справилась с задачей. У нас проблема с осадками – ежегодная. В остальных городах и поселках такого количества обращений не было. Город не убирается, и в некоторых случаях из-за этого скорая помощь не может добраться до вызовов», – говорил глава региона в конце марта. Сити-менеджера столицы Ямала Ивана Кононенко, где находится окружное правительство в том числе, Артюхов критике не подверг в отличие от прокуратуры округа.

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