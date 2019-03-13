В Ноябрьске пожарная машина застряла в сугробах во дворе (ВИДЕО)

В Ноябрьске сразу два ЧП произошли из-за снежных завалов. Машина пожарных застряла в сугробах во дворе дома. Спасатели приезжали на вызов в детсад «Белоснежка», где сработала пожарная сигнализация. Тревога оказалось ложной, но одна из прибывших машин увязла в снегу рядом с домом 86 по проспекту Мира, пишет «Ноябрьск24».

Кроме того, 12 марта 2019 года в Ноябрьске во время уборки во дворе завалов снега трактор переехал иномарку «Тойота». ДТП случилось у дома 115б по улице Магистральной. К счастью, людей в автомобилей не было.

Несколько дней назад две «скорые» и два пожарных автомобиля также застряли в жилом дворе Ноябрьска. А в соседнем Муравленко на воспитанницу детсада с крыши учреждения обрушилась снежная лавина. Вместе с этим соцсети полны жалобами на некачественную уборку снега.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, который проводит несколько часов в соцсетях, тоже заметил эти жалобы. Накануне, 12 марта, он поручил заместителю Сергею Карасеву заняться проблемой. Власти округа анонсировали масштабные проверки работы УК во всех муниципалитетах округа.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 13.03.19

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