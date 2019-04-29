Критика губернатора не действует: в Ноябрьске женщина упала на лед и разбила голову

В Ноябрьске женщина получила травму в результате падения на улице: она поскользнулась на льду. ЧП случилось 26 апреля 2019 года. Женщина в больнице.

Подробности инцидента сообщает агентство «Ноябрьск24»: женщина упала на улице Советской, в районе дома № 63. Удар был таким сильным, что горожанка, по словам прохожих, потеряла сознание. Медиков «скорой помощи» вызвали на место очевидцы. По данным издания, у пострадавшей тяжелый перелом, черепно-мозговая травма.

Получить комментарии силовых структур пока не удалось.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов уже дважды обращал внимание на то, что в Ноябрьске люди недовольны очисткой улиц. Сначала он публично заявил мэру города Алексею Романову, что его команда не справляется с уборкой города, потом сообщил в своем инстаграме, что жители Ноябрьска чаще других жалуются на неубранные проезды. На некачетсвенную уборку Ноябрьска обращала внимание и прокура.

Ноябрьск, служба информации

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