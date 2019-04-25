Губернатор Ямала Артюхов публично пристыдил мэров грязных городов

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов опять поднял в своем инстаграме проблему некачественной уборки улиц в городах округа. Он опубликовал фото затопленных дворов и обледеневших тротуаров и пригрозил мэрам мерами воздействия.

«Люди жалуются на лужи, скользкие тротуары, залежи снега и его небрежную уборку во дворах. Чаще других звучат адреса Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салехарда и Губкинского. Дал поручение главам всех муниципалитетов лично следить за качеством работы дорожных и коммунальных служб на местах, реагировать на жалобы жителей о состоянии дорог, тротуаров и дворов. У нас достаточно мер воздействия на тех, кто не выполняет свою работу качественно и в срок», – написано в аккаунте главы региона в четверг, 25 апреля 2019 года.

Отметим, губернатор Ямала уже предупреждал глав муниципалитетов о личной ответственности за уборку городов. В том числе жесткой критике подвергся мэр Ноябрьска Алексей Романов. Губернатор Дмитрий Артюхов сообщил, что глава нефтяной столицы, видимо, не справился с задачей.

В комментариях под постом губернатора Ямала люди позитивно реагируют на замечания мэрам. Есть и те, кто считает, что такая ситуация повторяется из года в год и ничего не меняется.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 25.04.19

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