Глава Губкинского Бандурко невнятно ответил на вопрос о недопущении ЧП с водой

Глава Губкинского Андрей Бандурко не стал отвечать на вопрос о том, какие меры безопасности предпринимает «Ямалкоммунэнерго» для недопущения повторения ЧП с питьевой водой. Речь идёт об инциденте, который случился в январские каникулы. Вода в кранах жителей приобрела сильный запах краски.

В ходе «прямого эфира» 12 марта жители спросили у главы города: «Как обстоят в городе дела с водой? Какие меры безопасности были предприняты после январского инцидента?».

Вместо ответа г-н Бандурко заявил, что виновные наказаны. Но кто именно ответил за то, что весь город остался без воды, он не сказал.

«8 января было ухудшение качества воды по причине ненадлежащей организации работ в помещении водоподготовки на губкинском городском водозаборе. Проведены расследования, виновные понесли наказание. Но хочу отметить, инцидент произошёл по причине ненадлежащей организации работ, оборудование и сама система водоподготовки работала в штатном режиме, нарушений не было», – сказал глава города.

Напомним, жители забили тревогу 8 января, ЯКЭ сообщила, что все показатели воды в норме, но жители не поверили и продолжали писать обращения о резком запахе и непригодности воды. В соцсетях мэра информация о ЧП появилась только вечером. 9 января санитарные врачи попросили губкинцев не пить воду, её отправили на анализ. 10 января ограничения сняли.

Следователи начали проверку, в том числе, изучали своевременность действий чиновников. Однако уголовное дело возбуждено не было. Основная версия причин ЧП – покраска оборудования в помещении, которое соседствует с цехом подготовки воды. Через вентиляцию воздух с парами краски якобы попал в цех.

Губернатор Дмитрий Артюхов говорил, что коммунальщиков просили не вести никаких работ в праздники, они ослушались. За это должен был быть уволен директор филиала «Ямалкоммунэнерго». Но на сайте по прежнему значится Александр Назин.

Губкинский, Наталья Ефремова

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