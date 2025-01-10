В Губкинском продолжают разбираться, почему из кранов течет вонючая питьевая вода

В Губкинском продолжают разбираться в причинах того, почему 8 января 2025 из кранов жителей потекла холодная вода с четким запахом краски. Напомним, что в день ЧП мэрия города сначала отказывалась признавать проблему, и уверяя, что вода совершенно безопасна. Спустя несколько часов, впрочем, чиновникам пришлось извиниться и сообщить о том, что химический запах у воды есть, пить ее нельзя, пользоваться можно только для технических нужд. Во избежание проблем, все школы Губкинского, кроме тех, что находятся в Пурпе и Пурпе-1 были отправлены на дистант 9 и 10 января. В детских садах был сформирован запас чистой воды, они продолжили работу. Для жителей был организован подвоз воды, Но люди жаловались, что цистерн не хватает.

Впрочем, вопрос о том, что случилось с водой в Губкинском пока остается без ответа. По одной из версий, «Ямалкоммунэнерго» проводил ремонт в помещениях водоканала, в том числе покраску оборудования, и запах химии затянуло в технические помещения, которые заняты прокачкой воды.

Следственный комитет России проводит проверку по поводу качества оказания коммунальных услуг в Губкинском, новых данных от ведомства пока не поступало. Между тем, в администрации города снова проводили совещание по поводу ЧП на водоводе, а пробы воды снова направили на исследование, сообщил глава Губкинского Андрей Бандурко на своей страничке в ВК.

«По информации, предоставленной Роспотребнадзором, в настоящее время существует незначительное превышение норм органолептических показателей воды (запаха и привкуса). Пробы воды были направлены на дополнительное расширенное исследование в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Нового Уренгоя и Салехарда. Поэтому представители Роспотребнадзора не рекомендуют использовать воду для питья до получения результатов исследования», – отметил чиновник. Отвечая на критику населения о дефиците питьевой воды, в мэрии решили увеличить количество стационарных точек раздачи воды, а дополнительную информацию от этом разместить в соцсетях администрации города.

На третий день ЧП Бандурко также поручил провести переговоры с бизнесом по увеличению запасов питьевой воды для продажи в магазинах.

«Уважаемые губкинцы, прошу вас набраться терпения. Принимаем все необходимые действия, чтобы ситуация разрешилась в кратчайшие сроки», – призвал горожан мэр.

Горожане, впрочем, ответили на увещевания Бандурко очередной порцией критики: «Очень жаль, что не реагировали на первые сообщения от жителей(особенно Ямалкоммунэнерго), что все молчали , и довели ситуацию до такого, ведь вовремя отреагировали бы и отписались населению , такого можно было бы избежать,а игнорировали -целые сутки !!!(« – написала на странице в ВК пользователь Тоня Петровская (орфография и пунктуация сохранены авторские – прим. НД).

Другие губкинцы под постом мэра уточняли, как будет решаться проблема с пластиковыми трубами в новостройках, которые могли впитать в себя запах краски от воды и теперь довольно долго могут продолжать его примешивать к чистой воде.

Губкинский, Елена Васильева

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