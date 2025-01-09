ЧП в Губкинском – из кранов течет вода с запахом краски, пользоваться ею нельзя

8 января из кранов жителей города потекла холодная вода со стойким запахом краски. Обеспокоенные люди стали обращаться с вопросами в администрацию города и коммунальные службы. В администрации города людей заверили, что все показатели в норме и угрозы жизни и здоровью от вонючей воды нет. Однако вскоре выяснилось, что вода все-таки для использования не пригодна, Роспотребнадзор уведомил, что пить эту жидкость нельзя, она пригодна только для технических нужд, а школы города, кроме учебных учреждений в Пурпе и Пурпе-1 9 и 10 января переведаны на дистант. В детских садах был создан запас воды, которая пригона для использования. Мэрия организовала подвоз воды для губкинцев и призвала не подаваться панике.

Сегодня к делу о вонючей воде подключился Следственный комитет России.

Пуровским межрайонным следственным отделом организована процессуальная проверка по факту загрязнения водопроводной питьевой воды в городе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, в настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц администрации города Губкинский, не предпринявших действенных мер к организации своевременного устранения загрязнения, оповещения населения, а также не обеспечивших жителей города достаточным количеством питьевой водой из иных источников.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в надзорном ведомстве.

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