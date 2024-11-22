Обслуживать дороги Ноябрьска будет фирма судимого за коррупцию бизнесмена из Тюмени

Власти Ноябрьска выбрали подрядчика для обслуживания дорог, внутриквартальных проездов и остановок. Это фирма из Тюмени – ООО «ДСК «Армат-М». У неё есть подразделение в Ноябрьске.

Компания получила да контракта. Первый – на 213,3 млн рублей. В аукционе был ещё один участник, тут «Армат-М» снизил цену контракта. Второй – на 221,4 млн рублей. В этом аукционе никто, кроме «Армат-М», участвовать не захотел.

Компания принадлежит Рудику Манукяну. Сейчас в отношении него рассматривается уголовное дело в тюменском суде. В обвинении ч.3. и ч.4 статьи 159 УК РФ, Вместе с г-ном Манукяном на скамье подсудимых – Мурадян Ишхан.

Как сообщало агентство URA.RU, г-н Манукян завышал объёмы проведённых работ по обслуживанию автодорог.

Ранее обслуживанием дорог в Ноябрьске занималась местная фирма «Севердорстрой». Как ранее сообщало агентство «Новый День», учредитель фирмы Магамед Алиев был осужден за коррупцию. По версии следствия и судов, замначальника отдела дорожного хозяйства «Дирекции муниципального заказа» Андрей Фирстов получал от представителя этой компании – г-на Алиева – взятки. Деньги он брал за то, чтобы подписывать коммерсантам акты выполненных работ без замечаний. По договорённости, согласно материалам дела, ежемесячно г-н Алиев передавал г-ну Фирстову через ещё одного сотрудника ДМЗ Гребнева по 100 тыс. рублей.

Кстати, «Дирекцией муниципального заказа», которая заключает контракты на ремонт и обслуживание дорог в Ноябрьске, сейчас руководит Светлана Синявская, которая пережила ещё скандал с чиновником-кокаинистом Горбанем.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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