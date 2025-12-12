Артюхов поручил подчинённым «вмешиваться» в процесс уборки дорог

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов попросил окружных чиновников вмешиваться в вопросы содержания дорог в муниципалитетах, когда из городов и районов поступает много жалоб от жителей. В том числе он поручил подчинённым принимать кадровые решения. Об этом сообщает пресс-служба главы округа. Там отмечают, что г-н Артюхов поручил профильному заместителю Александру Подороге взять на контроль уборку снега в регионе. Речь и о работе окружного подрядчика – компании «Ямалавтодор», и об ответственных на местах.

«Несмотря на то что содержание дорог, в том числе уборка снега – это зона ответственности глав муниципальных образований, наблюдать за этим, контролировать и, когда необходимо, вмешиваться, в том числе по кадровым вопросам – наша задача. Число обращений, в том числе поступивших на Прямую линию, говорит о том, что проблема есть. Где-то подрядчики работают слаженно, где-то – нет. Этот вопрос необходимо решать»,– цитируют губернатора в пресс-службе.

Вопрос уборки дорог обсуждался и на «прямой линии». Дмитрий Артюхов рассказал, что он обсуждал жалобы ноябрян с мэром Алексеем Романовым и предложил последнему освободить от работы профильного заместителя.

«Недавно обсуждали с Ноябрьском, где много жалоб, работу. Встал вопрос – продлевать ли отношения с заместителями профильными. Глава настаивает, что надо дать ещё шанс. Всегда поддерживаем главу – ему нужно отвечать за результат. Но это, как говорится, последний шанс, последнее предупреждение», – говорил несколько дней назад г-н Артюхов.

О большом числе жалоб из Ноябрьска говорила и директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Светлана Гиллих. Она анонсировала новую систему контроля за подрядчиком – специальную программу, где дорожники отчитываются о каждом выполненном задании вроде посыпки дорожки и очистки остановки.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube