После суда над учредителем «Севердорстрой» дороги в Ноябрьске стали чистить хуже

Глава Ноябрьска Алексей Романов согласился с жителями города в том, что компания «Севердорстрой» следит за дорогами в этом году хуже, чем раньше. Фирма стала участником коррупционного скандала. А в конце 2023 года глава компании Магамед Алиев был взят под стражу и отправлен в колонию за дачу взятки чиновнику Ноябрьска.

По словам г-на Романова, денег у города для очистки дорог достаточно. «Денег предоставляется достаточно. Контракт заключен. Действительно, в этом году есть местами огрехи. Мы видим, что не всегда качественно, а иногда далеко не так, как нужно, содержатся дороги. Предписания, штрафы, неустойки – все меры реагирования, которые у нас прописаны договором и которые необходимо совершать, мы делаем. Вместе с сотрудниками ГИБДД, общественниками, следим за тем чтобы дороги провели в порядок», – сказал градоначальник в ходе прямого эфира 14 марта 2024 года.

Таким образом он ответил на замечание подписчика о том, что подрядчик не справляется с обязанностями по уборке дорог.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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