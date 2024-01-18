В Ноябрьске за коррупцию в 2,3 млн рублей осудили сотрудника Дирекции муниципального заказа

В Ноябрьске суд вынес приговор по коррупционному делу в отношении сотрудника «Дирекции муниципального заказа» (ДМЗ) Андрея Фирстова. Его взяли под стражу в зале суда в конце декабря 2023 года и отправят в колонию. На скамье подсудимых вместе с ним был взяткодатель – руководитель и учредитель дорожной компании «Севердорстрой» Магамед Алиев. Он также арестован, если приговор не оспорят, его ждёт колония строгого режима.

Суд посчитал доказанным факт того, что г-н Фирстов получил от представителей компании «Севердорстрой» в течение двух лет 2,3 млн рублей. Деньги он взял, будучи замначальника отдела дорожного хозяйства ДМЗ. Представителей дорожной компании он уверял, что может повлиять на то, будут ли высказаны замечания к ремонту и содержанию дорог в Ноябрьске и на то, сколько денег из бюджета в итоге за свою работу получит «Севердорстрой».

В деле был ещё один фигурант – г-н Гребнев, заместитель директора «Севердорстрой». Именно он, по версии суда и следствия, передавал ежемесячно «зарплату» г-ну Фирстову. Гребнев тяжело болел и до окончания суда скончался.

Расследованием занимались сотрудники следственного управления СК Ямала. О возбуждении дела стало известно в конце 2022 года.

Агентство «Новый День» знает подробности судебного решения.

Как выяснилось в ходе следствия и суда, Фирстов, Алиев и Гребнев были давно знакомы. Гребнев и Фирстов тесно дружили. Эта дружба продолжалась и тогда, когда один из них работал в муниципальном предприятии, а второй – в коммерческой дорожной компании, которая получала подряды от ДМЗ. В какой-то момент они договорились, что представители «Севердорстроя» будут передавать г-ну Фирстову ежемесячно по 100 тыс. рублей за приёмку работ.

Эта договорённость действовала полтора года с начала 2021 года.

В течение 2021-2022 годов г-н Фирстов, по материалам суда, получил от подрядчиков 1,8 млн рублей. С лета 2022 года ежемесячные выплаты приостановились. В декабре представитель подрядчика должен был передать 500 тыс. рублей, которые «задолжала» г-ну Фирстову фирма. При получении этой суммы сотрудника ДМЗ задержали силовики.

Изначально сотрудника ДМЗ Фирстова обвиняли в получении взятки. Но суд переквалифицировал обвинение на мошенничество. Дело в том, что в действительности г-н Фирстов не мог повлиять на приёмку работ от подрядчика. Решение о приёмке принималось в ДМЗ коллегиально. Выполнение работ на дорогах Ноябрьска проверял не только г-н Фирстов – на объекты выезжали и другие сотрудники дирекции, и специально нанятая фирма по строительному контролю. Более того, «Севердорстрой» штрафовали в тот период, когда компания отдавала по 100 тыс. рублей сотруднику ДМЗ ежемесячно. То есть избавить от наказания дружественного подрядчика г-н Фирстов не смог.

И г-н Гребнев, и г-н Алиев свою вину признали. Следователям Гребнев рассказывал, что именно он был инициатором передачи денег сотруднику ДМЗ (своему другу Фирстову). Алиев только соглашался и выдавал наличные. Показания взяткодателей подтверждаются и другими уликами, собранными следствием: за фигурантами наблюдали долгое время. Неоднократно встречались и переговаривались Гребнев с Фирстовым, кроме того, встреча всех троих фигурантов состоялась в декабре, перед взятием сотрудника ДМЗ с поличным.

Г-на Фирстова приговорили к реальному сроку – к 6 годам колонии общего режима. Ему также придётся выплатить штраф в 950 тыс. рублей, если приговор устоит в апелляции. Бывшему сотруднику ДМЗ после отбывания наказания за решёткой назначили также ограничение свободы. Из наказания вычтут время, которое г-н Фирстов провёл в СИЗО во время следствия (он провёл под стражей около двух месяцев во время начала расследования и будет находиться под стражей с конца декабря 2023 года до даты, пока приговор не вступит в силу).

Алиеву назначили штраф в 3,6 млн рублей и лишение свободы – он должен провести 4 года в колонии строгого режима.

Приговор сейчас оспаривают.

фото – СУ СК ЯНАО

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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