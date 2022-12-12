В Ноябрьске при получении взятки в полмиллиона задержали чиновника (ФОТО)

В Ноябрьске задержан сотрудник «Дирекции муниципального заказа» во время получения взятки в 500 тыс. рублей. Это лишь часть незаконного вознаграждения, считают силовики. Речь идет о замначальника отдела дорожного хозяйства. Деньги, по предварительной версии следствия, служащий получил от подрядчика. Традиционная схема – взятку предложили за приёмку некачественных работ. Подробности задержания раскрывают в следственном управлении СК Ямала 12 декабря 2022 года.

В отношении замначальника отдела возбуждено уголовное дело квалификации ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).



Чиновник имел право подписывать акты выполненных работ по муниципальным контрактам на содержание, ремонт и реконструкцию дорожных сетей.

«По данным следствия, обвиняемый вступил в сговор с руководством одной из коммерческих организаций. В дальнейшем он решал вопрос о получении положительного результата по объёму выполненных с недостатками работ и завышении выполненных работ по указанному муниципальному контракту, получая за это систематическое незаконное денежное вознаграждение», – уточнили следователи.

В следственном управлении полагают, что полученные 500 тыс. рублей – это часть взятки.



Взяткодателям предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).



Чиновник муниципального учреждения помещён под стражу. В отношении двоих взяткодателей с учётом состояния здоровья избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении соответственно.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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