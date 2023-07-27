У правоохранителей возникли новые претензии к ДМЗ в Ноябрьске

У правоохранителей опять возникли претензии к Дирекции муниципального заказа в Ноябрьске. Казённое учреждение манипулировало с закупками. Ранее сотрудника этой конторы задержали по подозрению в получении взятки.

27 июля в прокуратуре сообщили, что руководство МКУ «Дирекции муниципального заказа» подписало несколько договоров с одним и тем же подрядчиком в обход конкурентных процедур.

Прокурор города возбудил административные дела по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (принятие решения о способе определения подрядчика, в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика, в случае, если определение поставщика должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона).

Должностному лицу назначен штраф в 30 тыс. рублей.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»