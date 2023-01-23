Муниципальный сотрудник Ноябрьска готовился получить взятку в 5,5 млн рублей

Новый эпизод появился в уголовном деле сотрудника «Дирекции муниципального заказа» (ДМЗ) Ноябрьска. Ранее его задержали за взятку в 500 тыс. рублей. Сегодня, 23 января, силовики сообщили, что по предварительной информации, этот муниципальный служащий планировал получить взятку в 5,5 млн рублей.

Обвиняемый – заместитель начальника отдела дорожного хозяйства ДМЗ в течение двух лет, по версии следствия, занимался покровительством коммерческой компании. Он не глядя, без проверки, подписывал акты на строительство и ремонт дорог. При этом подрядчик выполнял работы некачественно или не до конца.

Всё это он делал, ожидая вознаграждение. По оперативным данным, муниципальному служащему коммерсанты обещали взятку в 5,5 млн рублей. Деньги получить он не смог – о преступлении узнали силовики.

Замначальника отдела обвиняют в преступлении, которое описано в ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Дополнительные эпизоды квалифицированы ч.1 ст.30 ч.6 ст.290 УК РФ (приготовление к получению должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Взяткодателей-сотрудников подрядной организации тоже планируется привлечь к ответственности. Их действия квалифицированы следствием по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч.1 ст.30 ч.5 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Они находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде. А сотрудник ДМЗ – под стражей.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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