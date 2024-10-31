Прокуратура нашла в Салехарде дорогу из грязи и ям

Прокуратура снова раскритиковала состояние дорог в Салехарде.

Одну из провереннных улиц вообще сложно назвать дорогой – «проезжая часть автомобильной дороги общего пользования от торгового центра «Сезам» до здания «ЦКИС «Геолог» представляла собой грунт, грязь, элементы щебня, воды с ямами и не была оборудована тротуарами», рассказали в прокуратуре. Там отметили, что такой путь небезопасен для детей, возвращающихся домой из близлежащей школы.

Также проверка прокуратуры показала, что проезд к речному порту и промзоне в районе ул. Чапаева имеет выбоины, деформации и просадки, которые достигают 7 см глубиной и 1 м длиной. Там нет тротуаров, обочины и дорожного ограждения. А мост находится в аварийном состоянии.

Проезд к промышленной зоне по ул. Ангальский мыс от ул. Квартал Северный тоже вызвал нарекания: там нет тротуаров для пешеходов.

Прокурор города обратился с иском в суд о возложении на муниципалитет обязанности по проведению ремонта указанных дорог. Суд согласился с ведомством.

Ранее прокуратура сделала замечание компании АО «Салехарддорстрой» за наледи на дорогах в столице Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

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