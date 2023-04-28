Медики озвучили подробности отравления газом школьников Ноябрьска

Подробности отравления школьников в Ноябрьске сообщает «Миг ТВ» со ссылкой на данные «скорой помощи». Острое отравление получили трое учеников школы 13, надышавшись газом из баллончика. Его распылил один из учеников прямо в учебном кабинете. «Инцидент произошёл накануне в 13-й школе. На месте медики оказали необходимую помощь 6 учащимся от 11 до 13 лет. Троих из них доставили в приёмное отделение», – пишет издание.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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