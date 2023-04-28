Ямальцы помогут тушить курганские пожары

Ямальские спасатели отправятся на помощь в Курганскую область для тушения пожаров. Борт со специалистами вылетает в субботу, 29 апреля. Об этом сообщили в правительстве региона.

Речь идёт о специалистах «Ямалспас». По предварительным данным, в Зауралье вылетят 35 сотрудников отряда.

В Курганской области пожары зафиксированы в нескольких районах. В Кургане и Кетовском районе ввели режим ЧС. Сгорели жилые дома в деревне Логоушка. Там же есть погибший.

Салехард, Наталья Ефремова

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