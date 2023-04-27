В Кургане эвакуируют жителей трех районов из-за огня

В Кургане эвакуируют жителей отдалённых районов из-за угрозы пожаров. Как сообщает пресс-служба губернатора области в официальном канале, огонь подошёл к микрорайонам Утяк и Зайково, СНТ «Изумрудный».

«Пункт временного размещения для них развёрнут на базе загородного оздоровительного лагеря «Звёздный», расположенный в Кетовском округе в 16 км от Кургана»,– сообщают власти.

Власти предоставляют автобусы. Также можно добраться туда самостоятельно.

Автобусы для жителей Утяка стоят на площадке у магазина " Магнит».

На месте пожара на Утяке находится глава города Елена Ситникова, в Зайково – и.о. директора департамента гражданской защиты, природных ресурсов и охраны окружающей среды Олег Поршаков и помощник губернатора Курганской области – начальник управления специальных программ аппарата губернатора Станислав Носков.

Обновлено в 17:11. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что запросил дополнительную поддержку у МЧС и Рослесхоза.

«Пожар на Утяке пошёл верховым. Запросили дополнительно поддержку»,– написал глава региона в тг-канале.

Курган, Наталья Ефремова

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