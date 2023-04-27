В Курганской области из-за пожара эвакуируют жителей села

В Курганской области 27 апреля возникло сразу несколько пожаров.

«Получил уведомление о пожаре за поселком Керамзитный и в Каргапольском округе. А также о масштабном пожаре в районе между селами Логовушка и Введенское сразу после прохода тепловоза. Огонь уже перешёл на жилые дома. Направляем туда силы и средства, не задействованные на других пожарах. Глава округа и начальник УМЧС убыли на место, в том числе для проведения эвакуации», – сообщили губернатор Вадим Шумков в своем тг-канале.

По данным регионального управления МЧС, на станции Логовушка в Кетовском районе огнем охвачены 5 строений на площади 300 кв.м., площадь горящей сухой растительности составляет 8 га.

«В превентивных целях администрация муниципального образования готовит эвакуацию населения в пункты временного размещения», – сообщают спасатели.

Накануне в Кетовском районе Курганской области горели дачи СНТ «Содружество». Ранее, 14 апреля, в Кургане произошел крупный ландшафтный пожар, а 20 апреля, сгорели несколько домов и дач в курганском микрорайоне Малое Чаусово.

Напомним, 6 апреля генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку готовности органонов власти Курганской области к пожароопасному сезону.

Ранее, 17 марта в Минприроды РФ заявили, что в Курганской области тормозится подготовка к пожароопасному сезону. В прошлом году Минприроды обвиняло курганских чиновников в низком уровне организационной работы по тушению пожаров и в передаче недостоверных сведений, касающихся площадей лесных пожаров.



Курган, Ольга Федорова

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