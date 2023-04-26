Под Курганом горят дачи

В Кетовском районе Курганской области, где накануне горело садовое товарищество «Островок», сегодня полыхают дачи в СНТ «Содружество». Как сообщили в региональном управлении МЧС, к тушению пожара привлечено 32 человека, 10 единиц техники.

Также пожарные борются сегодня с огнем в Шатровском районе, там горит лес на площади 25 гектаров. «Угрозы населенному пункту Яутла Шатровского округа, рядом с которым горит лес, нет. Пожар пришел из Свердловской области», – сообщили в правительстве региона. В тушении задействованы 45 человек, в т.ч. 16 человек авиалесохраны, и 14 единиц техники.

Ранее, 14 апреля, в Кургане произошел крупный ландшафтный пожар, а 20 апреля, сгорели несколько домов и дач в курганском микрорайоне Малое Чаусово.

Курган, Ольга Федорова

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