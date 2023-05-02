В приюте для животных Муравленко нашли нарушения

Прокуратура нашла в приюте для животных Муравленко нарушения. Речь идёт о нормах природоохранного законодательства и нормах содержания животных.

Прокурор города директору организации «Умка» внёс представление.

Нарушения закона устранены, к дисциплинарной ответственности привлечены виновные лица.

Муравленко, Наталья Ефремова

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