Прокуратура проверит обстоятельства полёта АТК «Ямал» с проблемами в навигационной системе

Прокуратура проверит обстоятельства ЧП с самолётом авиакомпании «Ямал» на рейсе Минеральные Воды – Тюмень. Как сообщил 2 мая 2023 года телеграм-канал AVIAINCIDENT, накануне, 1 мая, командир судна сообщил об отказе инерциальной навигационной системы. Судно полёт не прервало – экипаж принял решение следовать до места назначения. Самолёт: А-320, RA-736922.

«Новоуренгойской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства неисправности воздушного судна А-320 авиакомпании «Ямал». По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,– уточнили в надзорной инстанции.

Салехард, Тюмень, Наталья Ефремова

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