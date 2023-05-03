В Ноябрьске женщина стала обвиняемой в уголовном деле из-за незаконного получения выплат на детей

В Ноябрьске женщину подозревают в мошенничестве – она не проживала на территории Ямала, но получила в качестве выплат на детей из бюджета города и округа более 2 млн рублей. Несоответствие нашла прокуратура.

«Одной из жительниц в период с 2019 по 2022 год из бюджета округа и муниципального образования получены меры социальной поддержки на детей. Однако вопреки требованиям порядка предоставления таких пособий женщина на территории округа не проживала и не пребывала. В результате предоставления заведомо недостоверных сведений о своём месте жительства и умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, гражданка незаконно получила меры социальной поддержки на сумму более 2-х млн. рублей», – уточнили в прокуратуре округа.

По материалам надзорного ведомства Ноябрьским следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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