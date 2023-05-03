Кладовщик украл с месторождения Ямала трубы на миллион рублей

На Ямале осудили работника месторождения, который украл трубы. Наказание ему назначили условное – 1 год.

Инцидент произошёл в Тазовском районе на нефтегазоконденсатном месторождении в марте 2022 года.

«Кладовщик акционерного общества, имея свободный доступ к вверенным ему товарно-материальным ценностям, двумя рейсами вывез со склада организации металлические трубы в количестве 48 штук, стоимостью около 1 млн рублей», – уточнили в Следкоме Ямала.

Трубы мужчина собирался продать. Но был задержан с похищенным имуществом охраной.



Во время расследования он признал свою вину и способствовал раскрытию преступления.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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