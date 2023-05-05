Ямальские спасатели помогут тюменскому губернатору тушить природные пожары

Ямальские спасатели отправятся тушить пожары в Тюменскую область. Как сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО, 6 мая 30 спасателей «Ямалспаса» будут направлены в Тюмень. Такое решение принято после обращения губернатора Тюменской области Александра Моора.

Также в Тюменскую область отправятся 40 сотрудников МЧС, которые передислоцируются из Курганской области. Отряд «Ямалспаса» пока остаётя в Курганской области.

29 апреля 35 бойцов «Ямалспаса» и 50 сотрудников МЧС России были направлены для ликвидации природных пожаров в Курган.

На данный момент на Ямале нет ни одного действующего природного пожара. Пожароопасный сезон в регионе будет открыт с 10 мая и продлится до 1 октября.

Салехард, Наталья Ефремова

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