В Новом Уренгое осудили бабушку, которая 5 лет получала пенсию умершего мужа

В Новом Уренгое в суде рассмотрели необычное уголовное дело – женщина 5 лет получала пенсию своего умершего мужа. За это время сумма выплат составила около 1 млн рублей. В тюрьму пенсионерку не отправили, но у неё есть условное наказание на 8 месяцев.

Женщине 73 года.

Подробности уголовного дела сообщают в прокуратуре Ямала. «В 2016 году пенсионер оформил на свою супругу нотариальную доверенность на получение в отделении почтовой связи пенсии и других выплат. В 2017 году получатель пенсии умер. Женщина о смерти супруга в Пенсионный фонд не сообщила, и до 2021 года незаконно получила более 1 млн рублей», – уточнили в надзорной инстанции.

Её судили за мошенничество при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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