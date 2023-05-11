На Ямале производитель рыбных пресервов заменил нельму на другую рыбу

На Ямале нашли производителя пресервов, который заменял в своих продуктах рыбу. Вместо нельмы использовался муксун и щекур. Стоит отметить, что вылов нельмы и муксуна запрещён в ЯНАО.

Информацию об этом производителе специалисты Россельхознадзора по Тюменской области передали в Роспотребнадзор, ФСБ, Тюменский центр стандартизации, метрологии и испытаний.

«В мае 2023 года при анализе данных системы «Меркурий» установлено, что предприятие ООО «Норд-Регион» систематически выпускает пресервы «Нельма филе кусочки в масле «Жемчужная» и «Омуль филе-кусочки в масле «Арктический». Для производства указанной продукции используется рыба других менее ценных пород (щёкур, муксун). Следовательно, нарушена прослеживаемость сырья при производстве.

Кроме этого, находящиеся в розничной торговой сети пресервы на этикетках имеют неполную информацию о сырье, из которого изготовлена продукция. На них в качестве сырья указана просто «рыба», – уточняют в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавляют: розничная цена на нельму составляет 2000 рублей, на щёкур 350 рублей. Скорее всего, производитель хотел сэкономить. К сожалению, в надзорной инстанции не уточняют, где ямальское предприятие приобретало муксун и щекур.

Специалисты объявили производителю предостережение, а также приостановили регистрацию уполномоченного лица в ИС «Ветис Паспорт».

Салехард, Наталья Ефремова

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