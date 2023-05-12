Следователи Ноябрьска проверят информацию о падении футбольных ворот на ребёнка

Следователи Ноябрьска проверяют публикацию в соцсетях о травме ребёнка на спортплощадке. В посте утверждалось, что юный житель пострадал из-за падения футбольных ворот. О проверке сообщили в пресс-службе СУ СК ЯНАО 12 мая. Речь идёт о площадке по адресу Высоцкого,5.

Силовики рассказали, что у ребёнка ушиб голени. «Выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С учётом полученных данных, им будет дана оценка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)»,– уточняют следователи.



Уже выяснилось, что ворота лежали на земле, а ребёнок пытался их поднять. «Управляющая компания «НРЭК – 2» из-за погодных условий и обеспечения мер безопасности положила ворота для мини-футбола на мягкое покрытие придомовой спортивной площадки на ул. Высоцкого, 5 и перекрыла доступ сигнальными лентами. Сегодня дети, невзирая на ограждение, проникли на площадку и самовольно попытались поднять ворота. В результате произошел несчастный случай. К счастью, ребенок серьезно не пострадал», – говорится в посте группы «Происшествия Ноябрьск» «Вконтакте».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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