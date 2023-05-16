Ревнивый пьяный муж забил соседа табуретом

На Ямале под суд попал ревнивый местный житель. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено в поселке Ханымей Пуровского района в ночь на 14 октября 2022 года. 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил свою супругу в соседской квартире в компании мужчин. На почве ревности супруг нанес одному из них множественные удары в область головы и туловища деревянным табуретом, руками и ногами.

Смерть забитого 41-летнего мужчины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы и комплекса входящих в нее повреждений.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Салехард, Елена Васильева

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