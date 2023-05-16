В больнице Нобярьска дважды за неделю пришлось оперировать детей, проглотивших монеты

В Ноябрьской ЦГБ два раза за неделю пришлось оказывать помощь детям, проглотившим моменты. Как сообщает официальный Вконтакт лечебного учреждения, В обоих случаях дети глотали монетки из сетевого магазина, которые там раздавали по акции.

В первом случае трехлетний ребёнок из Губкинского, по словам родителей, проходил с монетой 5 дней, инородный предмет за это время успел окислиться и повредить стенку пищевода.

Второго малыша родители привезли в больницу сразу же после проглатывания инородного предмета. Врачи в экстренном порядке провели маленькому пациенту рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости, которые показали округлое инородное тело, застрявшее в пищеводе.

В обоих случаях детям потребовалась госпитализация. С помощью эзофагогастродуоденоскопии под общим наркозом, врачи-эндоскописты извлекли монетки. Сейчас здоровью малышей ничего не угрожает.

В связи с произошедшим врачи Ноябрьской больницы выражают обеспокоенность и призывают родителей быть внимательными и не давать малышам монетки, даже если они игрушечные.

Ноябрьск, Елена Васильева

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