В Надыме стоматология работала без лицензии

В Надыме одна из стоматологий, как выяснилось, работала без лицензии. Как сообщает пресс-служба городско прокуратуры, это выяснилось в ходе проверки исполнения требований законодательства о здравоохранении в ООО «Денталь».
Установлено, что юридическое лицо осуществляет деятельность по оказанию стоматологических услуг в отсутствие лицензии.
Городской прокуратурой генеральному директору организации внесено представление, а также направлен иск в суд о возложении обязанности получить лицензию на оказание стоматологических услуг в течение месяца со дня вступления решения в законную силу.
Судом требования прокурора удовлетворены.
Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.
Надым, Елена Васильева
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