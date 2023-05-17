В Надыме стоматология работала без лицензии

В Надыме одна из стоматологий, как выяснилось, работала без лицензии. Как сообщает пресс-служба городско прокуратуры, это выяснилось в ходе проверки исполнения требований законодательства о здравоохранении в ООО «Денталь».

Установлено, что юридическое лицо осуществляет деятельность по оказанию стоматологических услуг в отсутствие лицензии.

Городской прокуратурой генеральному директору организации внесено представление, а также направлен иск в суд о возложении обязанности получить лицензию на оказание стоматологических услуг в течение месяца со дня вступления решения в законную силу.

Судом требования прокурора удовлетворены.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Надым, Елена Васильева

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