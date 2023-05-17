Водителя самосвала убило током прямо за рулем

На Ямале СКР проводит расследование гибели водителя самосвала на рабочем месте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, трагический случай зафиксирован 15 мая этого года на одном из месторождений в Тазовском районе. По предварительным данным водитель подрядной коммерческой организации при выполнении строительных работ допустил движение самосвала с поднятым кузовом. Автомобиль задел линию электропередачи, водитель вышел из кабины, чтобы осмотреться. А когда хотел залезть обратно, взялся за ручку, которая уже была под напряжением. В результате мужчина получил поражение электрическим током. Он скончался на месте происшествия.

В настоящее время место происшествия осмотрено незамедлительно прибывшей на месторождение следственной группой, опрошены очевидцы, исследуется документация, регламентирующая деятельность сотрудников при проведении строительных работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тазовский, Елена Васильева

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