Ямальчанка зарезала пьяного сожителя, который ее побил

Ямальчанка признала виновной в убийстве с превышением пределов допустимой самообороны. Она зарезала сожителя, который пил и ее бил.

По данным следствия и суда, 20 декабря 2022 года в селе Толька Красноселькупского района между сожителями произошел скандал на почве длительного употребления мужчиной спиртных напитков.

Потерпевший в ходе спровоцированной им ссоры нанес сожительнице несколько ударов кулаками в область головы и туловища. Женщина, защищаясь от его противоправных действий, осознавая, что ее действия явно не соответствуют характеру и степени общественной опасности посягательства со стороны 47-летнего сожителя, и являются явно чрезмерными, превышая пределы необходимой обороны, нанесла мужчине ножом один удар в область живота.

От полученного телесного повреждения потерпевший скончался, отмечают в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, в ходе предварительного следствия и в судебном процессе женщина активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, дав подробные показания об обстоятельствах совершенного ею преступления.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 9 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»